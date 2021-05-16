На Украине назвали причину неразглашения участников «Крымской платформы»

Киев, 16 мая. Украинский МИД не станет разглашать информацию об участниках саммита «Крымской платформы» из-за позиции России, сообщила замглавы дипломатического ведомства Эмине Джапарова.

По словам заместителя министра, Киев видит заявления Москвы о том, что «Крымская платформа» может угрожать территориальной целостности России. Поэтому МИД не станет раскрывать имена участников мероприятия.

«Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной», — сказала Джапарова.

Она добавила, что председатель Европейского совета Шарль Мишель уже подтвердил свое участие в саммите по Крыму. Остальные имена будут названы ближе к времени проведения, заключила дипломат.

Как стало известно ранее, крымские политологи окрестили самозваных «прокуроров» Украины террористами.