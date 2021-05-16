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новостей
09:58
Общество
Определены тревожные сигналы при артрите
09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России

Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
renault.com

Москва, 16 мая. Границы закрыты второй год подряд, и многие россияне выбирают в качестве отдыха автомобильную поездку. С учетом российских дорог составлен топ-5 самых подходящих для этого машин.

Первое место занял Renault Duster. Он отличается высоким клиренсом, экономичностью, полным приводом, высокой надежностью основных узлов и наличием климат-контроля, пишет редакция Speed.me.

В тройке лидеров оказались две модели японской Toyota: Camry и Alphard. Водители ценят их за хорошую шумоизоляцию, высокую мощность и набор электронных помощников.

Российским путешественникам также стоит обратить внимание на представителей отечественного автопрома. Достойными вариантами для поездки по стране станут Lada Vesta SW Cross и Lada Largus. Это две наиболее бюджетные модели, способные предложить за небольшие деньги весьма тяговитые моторы и экономичность, а также неприхотливость и вместительность.

Вместе с тем, автомобилистам важно помнить о возможной опасности для мотора некоторых полезных систем машины. Часть таких систем способна создать водителю массу серьезных проблем.

автомобили автомобилисты путешествия
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