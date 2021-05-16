Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России

Москва, 16 мая. Границы закрыты второй год подряд, и многие россияне выбирают в качестве отдыха автомобильную поездку. С учетом российских дорог составлен топ-5 самых подходящих для этого машин.

Первое место занял Renault Duster. Он отличается высоким клиренсом, экономичностью, полным приводом, высокой надежностью основных узлов и наличием климат-контроля, пишет редакция Speed.me.

В тройке лидеров оказались две модели японской Toyota: Camry и Alphard. Водители ценят их за хорошую шумоизоляцию, высокую мощность и набор электронных помощников.

Российским путешественникам также стоит обратить внимание на представителей отечественного автопрома. Достойными вариантами для поездки по стране станут Lada Vesta SW Cross и Lada Largus. Это две наиболее бюджетные модели, способные предложить за небольшие деньги весьма тяговитые моторы и экономичность, а также неприхотливость и вместительность.

Вместе с тем, автомобилистам важно помнить о возможной опасности для мотора некоторых полезных систем машины. Часть таких систем способна создать водителю массу серьезных проблем.