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новостей
09:58
Общество
Определены тревожные сигналы при артрите
09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы

Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
pixabay.com

Таганрог, 16 мая. Правоохранители продолжают следствие по делу о краже из спецборта Ил-80. Следователи решили провести еще ряд экспертиз.

Силовики намерены тщательно изучить найденные на месте преступления вещественные доказательства, для чего и потребовались дополнительные исследования. Известно, что у правоохранителей есть отпечатки предполагаемого злоумышленника.

Речь идет о краже из так называемого «самолета судного дня». Он стоит на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). Создатели этого самолета задумали сделать его мобильным командным пунктом во время ядерного конфликта.

О краже стало известно в декабре прошлого года. Злоумышленник похитил 39 радиостанций, ущерб превысил миллион рублей. После этого было принято решение снять всю аппаратуру с лайнера и поместить в специальное хранилище, сообщало URA.RU.

самолет кража экспертиза
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Все новости / Происшествия / По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
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