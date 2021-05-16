По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы

Таганрог, 16 мая. Правоохранители продолжают следствие по делу о краже из спецборта Ил-80. Следователи решили провести еще ряд экспертиз.

Силовики намерены тщательно изучить найденные на месте преступления вещественные доказательства, для чего и потребовались дополнительные исследования. Известно, что у правоохранителей есть отпечатки предполагаемого злоумышленника.

Речь идет о краже из так называемого «самолета судного дня». Он стоит на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК). Создатели этого самолета задумали сделать его мобильным командным пунктом во время ядерного конфликта.

О краже стало известно в декабре прошлого года. Злоумышленник похитил 39 радиостанций, ущерб превысил миллион рублей. После этого было принято решение снять всю аппаратуру с лайнера и поместить в специальное хранилище, сообщало URA.RU.