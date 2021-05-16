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16 мая 11:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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«Этот день в истории». Что произошло 16 мая, праздники, факты, люди

Видео
«Этот день в истории». Что произошло 16 мая, праздники, факты, люди

Программа «Этот день в истории» позволяет оглянуться в прошлое и рассмотреть самые значимые события, произошедшие в одну дату.

Ровно 102 года назад впервые был совершен перелет через Атлантику. Его сделал Альберт Рид. Попытки совершить столь длинный авиаперелет начались в самом начале ХХ века, а первые значимые достижения на этом поприще начались, когда в 1909 году Луи Блерио пересек Ла-Манш.

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 72/130, провозглашающую 16 мая Международным днем мирного сосуществования. Этот день стал важен в последнее время, когда в мире так много конфликтов. Цель такого праздника — избавить грядущие поколения от бедствий войны, найти взаимопонимание и наладить международное сотрудничество.

В этот день в 1768 году по указу Екатерины II в Петербурге было объявлено о строительстве «Медного всадника». Его возвели на Сенатской площади спустя 14 лет. Примечательно, что сам памятник сделан из бронзы, а название «медный» он получил благодаря одноименной поэме А. С. Пушкина.

Другие исторические события, произошедшие 16 мая, вы можете узнать в новом выпуске программы «Этот день в истории».

 

история этотденьвистории
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