«Этот день в истории». Что произошло 16 мая, праздники, факты, люди

Программа «Этот день в истории» позволяет оглянуться в прошлое и рассмотреть самые значимые события, произошедшие в одну дату.

Ровно 102 года назад впервые был совершен перелет через Атлантику. Его сделал Альберт Рид. Попытки совершить столь длинный авиаперелет начались в самом начале ХХ века, а первые значимые достижения на этом поприще начались, когда в 1909 году Луи Блерио пересек Ла-Манш.

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 72/130, провозглашающую 16 мая Международным днем мирного сосуществования. Этот день стал важен в последнее время, когда в мире так много конфликтов. Цель такого праздника — избавить грядущие поколения от бедствий войны, найти взаимопонимание и наладить международное сотрудничество.

В этот день в 1768 году по указу Екатерины II в Петербурге было объявлено о строительстве «Медного всадника». Его возвели на Сенатской площади спустя 14 лет. Примечательно, что сам памятник сделан из бронзы, а название «медный» он получил благодаря одноименной поэме А. С. Пушкина.

Другие исторические события, произошедшие 16 мая, вы можете узнать в новом выпуске программы «Этот день в истории».