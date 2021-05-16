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09:58
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09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
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Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе

Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Нью-Йорк, 16 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш серьезно озабочен ростом числа жертв среди мирного населения Газы в результате интенсивных ударов ЦАХАЛ по палестинскому анклаву.

Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь… глубоко обеспокоен разрушением в результате израильского авиаудара сегодня высотного здания в городе Газа, в котором размещались офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры», — отметил Дюжаррик.

По его словам, неизбирательные удары по структурам СМИ и гражданским лицам являются грубым нарушением международного и гуманитарного права, что обязаны учитывать обе стороны палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что Гутерреш рассчитывает на укрепление сотрудничества России с международной организацией для поддержания мира и защиты прав человека.

О временном прекращении обстрелов территории Израиля боевым крылом палестинского движения ХАМАС информировал «Царьград».

оон гутерреш хамас газа
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