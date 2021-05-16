Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе

Нью-Йорк, 16 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш серьезно озабочен ростом числа жертв среди мирного населения Газы в результате интенсивных ударов ЦАХАЛ по палестинскому анклаву.

Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь… глубоко обеспокоен разрушением в результате израильского авиаудара сегодня высотного здания в городе Газа, в котором размещались офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры», — отметил Дюжаррик.

По его словам, неизбирательные удары по структурам СМИ и гражданским лицам являются грубым нарушением международного и гуманитарного права, что обязаны учитывать обе стороны палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что Гутерреш рассчитывает на укрепление сотрудничества России с международной организацией для поддержания мира и защиты прав человека.

О временном прекращении обстрелов территории Израиля боевым крылом палестинского движения ХАМАС информировал «Царьград».