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новостей
09:59
Общество
Диетолог рассказал о правильном рационе в жару
09:59
Общество
Более 60 детей сбежали из дома в Дагестане с начала года
09:58
Общество
Определены тревожные сигналы при артрите
09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
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Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами

Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 мая. Телеведущий и актер Иван Ургант порадовал поклонников редким снимком своей дочери Нины. Шоумен показал девочку-подростка, выделяющуюся ярким имиджем.

Фотография дочери Урганта появилась на его странице в Instagram. Телеведущий опубликовал снимок девочки в честь ее 13-летия. На фото Нина Ургант сидит за столиком на веранде ресторана со стаканом ярко-красного напитка. Именинница с синими волосами будто чем-то недовольна.

Кадр с дочерью-подростком привел в восторг подписчиков шоумена. Поклонники обратили внимание на внешнее сходство Урганта и его дочери. Кроме того, пользователи соцсети увидели у девочки признаки трудного подросткового характера.

«Какая ж копия ваша!»;

«Как доча похожа на вас!»;

«13 лет всего, а печали уже ого-го»;

«Подростковый взгляд на мир... Как знакомо»;

«Подростки все одинаковые, у моей розовые волосы», — написали комментаторы.

Нина — дочь Урганта от его второй жены Натальи Кикнадзе. У супругов также есть общая пятилетняя дочь Валерия. Телеведущий довольно редко показывает семью в Instagram, но ранее поделился с подписчиками снимком с супругой.

телеведущий звезды ургант
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Все новости / Шоу-бизнес / Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
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