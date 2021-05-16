Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами

Москва, 16 мая. Телеведущий и актер Иван Ургант порадовал поклонников редким снимком своей дочери Нины. Шоумен показал девочку-подростка, выделяющуюся ярким имиджем.

Фотография дочери Урганта появилась на его странице в Instagram. Телеведущий опубликовал снимок девочки в честь ее 13-летия. На фото Нина Ургант сидит за столиком на веранде ресторана со стаканом ярко-красного напитка. Именинница с синими волосами будто чем-то недовольна.

Кадр с дочерью-подростком привел в восторг подписчиков шоумена. Поклонники обратили внимание на внешнее сходство Урганта и его дочери. Кроме того, пользователи соцсети увидели у девочки признаки трудного подросткового характера.

«Какая ж копия ваша!»; «Как доча похожа на вас!»; «13 лет всего, а печали уже ого-го»; «Подростковый взгляд на мир... Как знакомо»; «Подростки все одинаковые, у моей розовые волосы», — написали комментаторы.

Нина — дочь Урганта от его второй жены Натальи Кикнадзе. У супругов также есть общая пятилетняя дочь Валерия. Телеведущий довольно редко показывает семью в Instagram, но ранее поделился с подписчиками снимком с супругой.