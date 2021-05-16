Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце

Череповец, 16 мая. Сотрудники МБУ «Спас» пришли на помощь мальчику, который решил забраться на дерево и не смог самостоятельно вернуться на землю.

Школьник во время игры на свежем воздухе застрял ногой в дереве. Вскоре на место происшествия прибыла команда специалистов. Они, использовав гидравлические приспособления, освободили из «ловушки» несовершеннолетнего местного жителя. Спасатели осмотрели ребенка и выяснили, что ему не требуется дальнейшая госпитализация.

Бойцы Росгвардии ранее спасли мужчину в Кузбассе, который потерял сознания, когда переходил дорогу на проезжей части, сообщал портал A42. Они оказали пострадавшему первую помощь и вызвали ему медиков.