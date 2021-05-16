Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру

Москва, 16 мая. Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артист признается, что жена давно стала для него главным советчиком.

Галкин неохотно отвечает на вопросы об отношениях с Пугачевой. В своих интервью 44-летний юморист предпочитает разговаривать о творчестве, старательно избегая личных тем. Однако в новом выпуске программы «Сегодня вечером» он признался, что Примадонна внесла неоценимый вклад в его карьеру.

Поводом стало колкое замечание певца и композитора Александра Серова. Он заявил, что Галкин и раньше был хорошим юмористом, однако его карьера стремительно пошла в гору после начала отношений с Аллой Пугачевой.

«Алла Борисовна тебе очень многое дала», — подчеркнул Серов.

Максим Галкин не стал отрицать, что роман с Примадонной сильно подстегнул его в творческом плане. По словам юмориста, супруга давно стала для него главным советчиком, помощником и критиком.

«Согласен, дала. Она мне продолжает многое давать до сих пор», — признался артист.

Роман Галкина и Пугачевой начался в 2001 году, однако звезды долгое время держали в тайне свои отношения. Лишь в 2011 году пара поженилась. Многие тогда с недоверием отнеслись к браку артистов, ведь их разница в возрасте составляет 27 лет.

Известный артист Геннадий Хазанов рассказал, что над отношениями Пугачевой и Галкина много иронизировали. Однако пара, которая вместе уже почти 20 лет, давно доказала искренность своих чувств. Он признался, что безумно рад за звезд, у которых неожиданно для всех сложился великолепный «дуэт по жизни».