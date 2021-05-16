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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
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Шоу-бизнес
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09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру

Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 16 мая. Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артист признается, что жена давно стала для него главным советчиком.

Галкин неохотно отвечает на вопросы об отношениях с Пугачевой. В своих интервью 44-летний юморист предпочитает разговаривать о творчестве, старательно избегая личных тем. Однако в новом выпуске программы «Сегодня вечером» он признался, что Примадонна внесла неоценимый вклад в его карьеру.

Поводом стало колкое замечание певца и композитора Александра Серова. Он заявил, что Галкин и раньше был хорошим юмористом, однако его карьера стремительно пошла в гору после начала отношений с Аллой Пугачевой.

«Алла Борисовна тебе очень многое дала», — подчеркнул Серов.

Максим Галкин не стал отрицать, что роман с Примадонной сильно подстегнул его в творческом плане. По словам юмориста, супруга давно стала для него главным советчиком, помощником и критиком.

«Согласен, дала. Она мне продолжает многое давать до сих пор», — признался артист.

Роман Галкина и Пугачевой начался в 2001 году, однако звезды долгое время держали в тайне свои отношения. Лишь в 2011 году пара поженилась. Многие тогда с недоверием отнеслись к браку артистов, ведь их разница в возрасте составляет 27 лет.

Известный артист Геннадий Хазанов рассказал, что над отношениями Пугачевой и Галкина много иронизировали. Однако пара, которая вместе уже почти 20 лет, давно доказала искренность своих чувств. Он признался, что безумно рад за звезд, у которых неожиданно для всех сложился великолепный «дуэт по жизни».

галкин пугачева отношения
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Все новости / Шоу-бизнес / Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
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