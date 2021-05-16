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16 мая 11:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Вмешательство прокуратуры помогло вернуть бесплатное питание девочке без родителей

Общество
Вмешательство прокуратуры помогло вернуть бесплатное питание девочке без родителей
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Ростов-на-Дону, 16 мая. Школьнице из Каменск-Шахтинска Ростовской области удалось вернуть бесплатное питание только благодаря прокуратуре, которая организовала проверку образовательных учреждений по организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В процессе мероприятий было установлено, что девочка осталась без попечения родителей, так как ее мать лишили родительских прав. Ребенок пребывал в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и посещал школу в Каменск-Шахтинске Ростовской области.

Проверка показала, что руководство образовательного учреждения на протяжении года нарушало требование как федерального законодательства, так и действующего на территории муниципального образования нормативного акта. В период пребывания ребенка в школе ему не обеспечивали льготное питание.

«Прокуратура вынесла представление главе администрации города, директор школы и сотрудник органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время все нарушения устранены и ребенок регулярно получает свою порцию.

Ранее ФАН сообщал, как в ростовском сквере им. К. Чуковского, неизвестные украли ели, посаженные одаренными детьми.

прокуратура ростовская область сироты школьное питание каменск-шахтинский дети без родителей
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