Вмешательство прокуратуры помогло вернуть бесплатное питание девочке без родителей

Ростов-на-Дону, 16 мая. Школьнице из Каменск-Шахтинска Ростовской области удалось вернуть бесплатное питание только благодаря прокуратуре, которая организовала проверку образовательных учреждений по организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В процессе мероприятий было установлено, что девочка осталась без попечения родителей, так как ее мать лишили родительских прав. Ребенок пребывал в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и посещал школу в Каменск-Шахтинске Ростовской области.

Проверка показала, что руководство образовательного учреждения на протяжении года нарушало требование как федерального законодательства, так и действующего на территории муниципального образования нормативного акта. В период пребывания ребенка в школе ему не обеспечивали льготное питание.

«Прокуратура вынесла представление главе администрации города, директор школы и сотрудник органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время все нарушения устранены и ребенок регулярно получает свою порцию.

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