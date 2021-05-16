Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского

Киев, 16 мая. Решение по главе «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку перекрыло для лидера Украины Владимира Зеленского возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам украинского политолога Василя Вакарова, объявление подозрений в отношении главы ОПЗЖ лишило лидера государства остатка поддержки на юге и юго-востоке Украины. Эксперт считает, что Зеленский собирается пойти на второй президентский срок, несмотря на заявление, что идет только на один. Однако ему не удастся переизбраться, добавил политолог.

«О какой встрече с Путиным теперь может идти речь, после решения по Медведчуку? Зеленский одним махом лишился значительной части поддержки юга и юго-востока и всех тех людей, которые настроены на компромисс по Донбассу, на сотрудничество с Россией», — подчеркнул Вакаров.

Ранее член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш заявил, что арест Медведчука может стать козырем американской стороны на переговорах главы государства Джо Байдена и Путина.