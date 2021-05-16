Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька пока не может сказать, к чему конкретно приведет решение России включить Чехию в список недружественных государств, заявил он «Чешскому радио». По словам посла, Чехия будет «ждать ответа России». Также МИД Чехии расценил этот шаг как нарушение международного права и дальнейшую эскалацию и без того напряженных отношений. Напомним, включение Чехии в список недружественных стран, в который вошли США и Чехия, произошло после дипломатического конфликта между Чехией и РФ, связанного с якобы причастностью России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва ни раз отвергала обвинения чешских властей. И следует также напомнить, что высылка дипломатов из РФ была зеркальным шагом. 17 апреля Ян Гамачек объявил, что «восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию».
МИД Китая: вывод войск США из Афганистана негативно сказался на стабильности
kremlin.ru /
Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши обсудил ситуацию в Афганистане. Он считает, что поспешный вывод войск США оказал негативное влияние на региональную стабильность.
«Поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности», — сказал глава МИД КНР.
Ван И считает, что к проблеме требуется повышенное внимание ООН, Шанхайской организации сотрудничества и соседствующих с Афганистаном стран. Он высоко оценил усилия Пакистана. В Афганистане после начала вывода войск США произошло несколько терактов. Среди них — нападение на школу для девочек, при котором погибли больше 60 человек.
Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию
Global Look Press / Ashraf Amra / Keystone Press Agency
Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в воскресенье в город Хайдарабад. Об этом сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.
«Это действительно блестящий пример особо привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией, которая не знает никаких ненужных препятствий», — добавил глава дипломатического представительства.
Кудашев подчеркнул, что, учитывая недавнее начало использования российской вакцины в индийской кампании по вакцинации населения, эта вторая поставка стала очень своевременной. Напомним, первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию 1 мая.
Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2»
wikipedia.org / Пресс-служба Президента России
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено без оглядки на санкции США. Такое заявление прозвучало на фоне нарастания традиционной проблемы Европы в сфере газа: сокращение собственной добычи при растущем спросе. Германия плюс к этому уходит от угля и атомных электростанций, из-за чего потребность в российском голубом топливе становится еще более острой. Недавно немецкий политик раскритиковал США за угрозы и шантаж в отношении Германии, продолжающей поддерживать «Северный поток — 2». Руководство ФРГ действует в интересах страны и подобное вмешательство недопустимо, заключил он.