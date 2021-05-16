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16 мая 11:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
11:11
Политика
Совет ЕС проведет экстренное онлайн-заседание по Израилю и Палестине
11:09
Политика
Нападки на Россию привели Литву к кризису в транзитной сфере
11:08
Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня

Видео
Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька пока не может сказать, к чему конкретно приведет решение России включить Чехию в список недружественных государств, заявил он «Чешскому радио». По словам посла, Чехия будет «ждать ответа России». Также МИД Чехии расценил этот шаг как нарушение международного права и дальнейшую эскалацию и без того напряженных отношений. Напомним, включение Чехии в список недружественных стран, в который вошли США и Чехия, произошло после дипломатического конфликта между Чехией и РФ, связанного с якобы причастностью России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва ни раз отвергала обвинения чешских властей. И следует также напомнить, что высылка дипломатов из РФ была зеркальным шагом. 17 апреля Ян Гамачек объявил, что «восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию».

МИД Китая: вывод войск США из Афганистана негативно сказался на стабильности

Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня
kremlin.ru  / 

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши обсудил ситуацию в Афганистане. Он считает, что поспешный вывод войск США оказал негативное влияние на региональную стабильность.
«Поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности», — сказал глава МИД КНР.
Ван И считает, что к проблеме требуется повышенное внимание ООН, Шанхайской организации сотрудничества и соседствующих с Афганистаном стран. Он высоко оценил усилия Пакистана. В Афганистане после начала вывода войск США произошло несколько терактов. Среди них — нападение на школу для девочек, при котором погибли больше 60 человек.

Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию

Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня
Global Look Press  / Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в воскресенье в город Хайдарабад. Об этом сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.
«Это действительно блестящий пример особо привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией, которая не знает никаких ненужных препятствий», — добавил глава дипломатического представительства.
Кудашев подчеркнул, что, учитывая недавнее начало использования российской вакцины в индийской кампании по вакцинации населения, эта вторая поставка стала очень своевременной. Напомним, первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию 1 мая.

Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2»

Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня
wikipedia.org  / Пресс-служба Президента России

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено без оглядки на санкции США. Такое заявление прозвучало на фоне нарастания традиционной проблемы Европы в сфере газа: сокращение собственной добычи при растущем спросе. Германия плюс к этому уходит от угля и атомных электростанций, из-за чего потребность в российском голубом топливе становится еще более острой. Недавно немецкий политик раскритиковал США за угрозы и шантаж в отношении Германии, продолжающей поддерживать «Северный поток — 2». Руководство ФРГ действует в интересах страны и подобное вмешательство недопустимо, заключил он.
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