Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию. События дня

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы Посол Чехии в России Витезслав Пивонька пока не может сказать, к чему конкретно приведет решение России включить Чехию в список недружественных государств, заявил он «Чешскому радио». По словам посла, Чехия будет «ждать ответа России». Также МИД Чехии расценил этот шаг как нарушение международного права и дальнейшую эскалацию и без того напряженных отношений. Напомним, включение Чехии в список недружественных стран, в который вошли США и Чехия, произошло после дипломатического конфликта между Чехией и РФ, связанного с якобы причастностью России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва ни раз отвергала обвинения чешских властей. И следует также напомнить, что высылка дипломатов из РФ была зеркальным шагом. 17 апреля Ян Гамачек объявил, что «восемнадцать российских дипломатов в течение 48 часов должны покинуть Чехию».

МИД Китая: вывод войск США из Афганистана негативно сказался на стабильности kremlin.ru / Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши обсудил ситуацию в Афганистане. Он считает, что поспешный вывод войск США оказал негативное влияние на региональную стабильность. «Поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности», — сказал глава МИД КНР. Ван И считает, что к проблеме требуется повышенное внимание ООН, Шанхайской организации сотрудничества и соседствующих с Афганистаном стран. Он высоко оценил усилия Пакистана. В Афганистане после начала вывода войск США произошло несколько терактов. Среди них — нападение на школу для девочек, при котором погибли больше 60 человек.

Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию Global Look Press / Ashraf Amra / Keystone Press Agency Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в воскресенье в город Хайдарабад. Об этом сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев. «Это действительно блестящий пример особо привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией, которая не знает никаких ненужных препятствий», — добавил глава дипломатического представительства. Кудашев подчеркнул, что, учитывая недавнее начало использования российской вакцины в индийской кампании по вакцинации населения, эта вторая поставка стала очень своевременной. Напомним, первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию 1 мая.