В Киеве массово протестовали против масок и прививок

В выходные в украинской столице прошла громкая акция под лозунгом «Пандемия — это миф!», участники которой выступили против вакцинации от коронавируса. Их требования полностью совпали с действиями властей, которые не торопятся поставлять на Украину вакцину и защищать население. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Акция киевлян, которые искренне не верят в существование коронавируса, считают его бредом и выдумкой «мирового правительства», стартовала около полудня на Софиевской площади — в самом центре Киева. Около сотни человек держали в руках плакаты «Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность», «Остановите правовой, медицинский и тарифный геноцид!», «Хватит лекарств и таблеток!». Они выкрикивали лозунги о том, что «власти хотят чипировать и уничтожить свой народ», «нужно бороться с одурачиванием граждан!» и др.

На меня в толпе манифестантов смотрели крайне подозрительно и временами даже зло. Пара мужчин по ходу моих перемещений даже крепко толкнули плечом, прежде чем я сообразила: я же была в маске, против которой так активно выступают антипрививочники! Пришлось срочно снять ее, тем более что особого риска заразиться все равно не было — вакцинацию «Спутником V» я прошла еще в феврале.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Помимо собственно митинга, на котором ведущий в костюме авторитетно рассуждал о «великом обмане властей, придумавших коронавирус для подчинения граждан», в толпе адептов шла дискуссия похожего толка. Манифестанты передавали друг другу брошюры, в которых говорилось о бесполезности ношения медицинских масок. А тест на COVID-19 эти люди называли опасным — они уверяли друг друга, что во время тестирования… повреждается мозг.

Впрочем, судя по поведению некоторых адептов антипрививочной веры, мозг у них и так был изрядно поврежден безо всяких тестов. У части из них были мутноватые глаза и они слишком активно и беспорядочно жестикулировали. При этом все манифестанты были без масок и даже не собирались соблюдать социальную дистанцию. Помитинговав на Софиевской площади около часа, участники акции выступили единым фронтом против «лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры».

Затем они выстроились в колонну и маршем направились в центр Киева — по Трехсвятительской улице, через Майдан Незалежности, далее — по Крещатику. Манифестацию сопровождала пара-тройка нарядов полиции, которые даже на некоторое время расчистили проезжую часть для прохода антипрививочников. Рядовые киевляне смотрели на них недружелюбно, адепты отвечали им сдержанной агрессией. Ведь позиция этих людей однозначно играла на руку нынешней власти.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Только по официальным данным, за время пандемии на Украине коронавирусом заболело 2 млн 150 тысяч человек, из них умерли почти 48 тысяч. Впрочем, медики уверены, что реальное число переболевших выше в 2-3 раза, как и количество умерших от болезни. Власти просто вынуждены жонглировать медицинской статистикой и периодически вводить локдауны, поскольку поставить в страну необходимое количество вакцин они оказались не в состоянии.

Покупать «Спутник V» у России (и тем более самим выпускать его в Харькове по лицензии) режиму Зеленского прямо запретили американцы. Договоренности о поставках вакцины Covishield из Индии были сорваны самими индийцами после того, как в этой стране началась коронавирусная катастрофа. Купленные в Китае вакцины CoronaVac оказались не слишком эффективны, а обещанного теми же американцами Pfizer, как известно, три года ждут. Таким образом, сегодня на Украине прививают население от коронавируса чем придется. Общее число прививок с начала кампании составило 936,5 тысячи, а две дозы получили всего 13,6 тысячи украинцев.

Как мне подумалось, в России демонстрация антипрививочников, подобная этой, наверняка была бы воспринята властями как провокация и запрещена. Зато в Киеве местные правители наверняка мечтают, чтобы блаженных антимасочников было как можно больше — по крайней мере, до тех пор, пока в страну не начнут доставлять в нужных количествах реально эффективные вакцины.