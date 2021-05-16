Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины

Москва, 16 мая. Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подвергли уголовному преследованию на Украине исключительно по политическим мотивам.

Генпрокуратура Украины обвинила депутата в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. В результате первого судебного заседания в отношении политика избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Политический подтекст уголовного дела говорит о необходимости введения санкций против Украины. Об этом заявил член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Ведь он — почти ровесник украинской независимости, как политик. И вот его сейчас отравляют под арест по откровенно политическим причинам», — добавил он.

Ранее однопартийцы Медведчука отреагировали на предложение украинских властей произвести обмен депутата на осужденных в России украинцев. Они назвали инициативу Киева провокацией.