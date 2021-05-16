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Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины

Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 16 мая. Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подвергли уголовному преследованию на Украине исключительно по политическим мотивам.

Генпрокуратура Украины обвинила депутата в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. В результате первого судебного заседания в отношении политика избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Политический подтекст уголовного дела говорит о необходимости введения санкций против Украины. Об этом заявил член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Ведь он — почти ровесник украинской независимости, как политик. И вот его сейчас отравляют под арест по откровенно политическим причинам», — добавил он.

Ранее однопартийцы Медведчука отреагировали на предложение украинских властей произвести обмен депутата на осужденных в России украинцев. Они назвали инициативу Киева провокацией.

Богдан Безпалько украина медведчук
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