Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%

Москва, 16 мая. Компания «Лукойл» по итогам первого квартала 2021 года сократила нефтедобычу на 11,2%, до 18,8 млн тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В среднесуточном выражении компания добыла на 2,4% больше, чем в четвертом квартале 2020 года и на 11,2% больше, чем в первом квартале того же года. Динамика производства связана с заключенным в апреле прошлого года соглашения ОПЕК+, объяснили в компании.

Добыча газа составила 8,8 млрд кубометров, что в среднесуточном выражении на 5,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем нефтепереработки при этом уменьшился на 15,5% в годовом выражении, до 14,4 млн тонн. Это связано с плановыми ремонтами и оптимизацией загрузки некоторых заводов в соответствии с конъюнктурой, подчеркивается в сообщении.

Член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев ранее заявил, что мировая добыча нефти вернется на докризисный уровень не раньше 2023 года. Он объяснил, что главным препятствием для наращивания объема добычи является недостаточное инвестирование нефтегазовой отрасли.