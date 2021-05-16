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09:58
Общество
Определены тревожные сигналы при артрите
09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
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Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
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Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию

Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Вашингтон, 16 мая. Грузия и Украина до сих пор не стали членами Североатлантического альянса, поскольку НАТО опасается реакции РФ, сообщил бывший заместитель генсека военного блока Александр Вершбоу.

По словам американского дипломата, представители Альянса регулярно вспоминают об обещании, данном Киеву и Тбилиси в 2008 году. Тогда члены НАТО заявили, что готовы принять страны в состав организации в будущем.

«Но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России», — считает Вершбоу.

Бывший заместитель генсека НАТО добавил, что такая ситуация обусловлена неуверенностью и отсутствием сплоченности в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией.

украина нато грузия
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