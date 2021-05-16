Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию

Вашингтон, 16 мая. Грузия и Украина до сих пор не стали членами Североатлантического альянса, поскольку НАТО опасается реакции РФ, сообщил бывший заместитель генсека военного блока Александр Вершбоу.

По словам американского дипломата, представители Альянса регулярно вспоминают об обещании, данном Киеву и Тбилиси в 2008 году. Тогда члены НАТО заявили, что готовы принять страны в состав организации в будущем.

«Но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России», — считает Вершбоу.

Бывший заместитель генсека НАТО добавил, что такая ситуация обусловлена неуверенностью и отсутствием сплоченности в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией.