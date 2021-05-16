Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий

Москва, 16 мая. Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, как часто россияне теряют вещи в путешествиях или оставляют их дома при планировании поездки.

Порядка 43% респондентов теряли вещи дома, в аэропорту или в транспорте. Более половины из них пытались найти потерянное, но, как правило, безуспешно. Еще 44% опрошенных удалось найти искомое.

Около 40% россиян признались, что забывали нужные вещи дома. Из них 72% путешественников не возвращались домой за необходимыми предметами. Еще 69% предпочитают докупать недостающие вещи в поездке.

Москва оказалась самым популярным авианаправлением среди россиян в июне, выяснили аналитики. Каждый четвертый билет на самолет в первый день лета куплен в столицу России. Санкт-Петербург и Сочи также вошли в этот список.