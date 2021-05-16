Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть

Москва, 16 мая. Человеку не обязательно соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть. Врачи перечислили пять главных привычек, которые мешают сбросить лишние килограммы.

Диетологи не советуют пропускать завтрак, так как это может спровоцировать инсульт и метаболический синдром. Люди, которые отказываются от утренней трапезы, съедают на 40% больше сладостей в течение дня, также увеличивается количество перекусов, что приводит к лишнему весу. Некоторые продукты могут оказаться калорийнее, чем кажется. К ним относятся чай с молоком, кофе с сиропами и другие.

«Мы не задумываемся, сколько калорий в обычном кофе с сиропом и молоком, в компоте с сахаром. Это незримые калории. Казалось бы, мы ничего не съели, а приобрели калории», — рассказала врач Виктория Яблокова.

Желающим похудеть людям рекомендуется питаться по расписанию. Нельзя объедаться или морить себя голодом. Одной из главных привычек, которая считается причиной набора лишнего веса, является вознаграждение себя едой. Есть нужно при появлении чувства голода, отмечают диетологи.

Врачи рекомендуют добавить в рацион спаржу. Этот овощ богат витаминами С и К, которые ответственны за состояние кожи и выработку коллагена. Продукт также снижает риск развития диабета второго типа.