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09:58
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09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
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Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть

Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
pixabay.com

Москва, 16 мая. Человеку не обязательно соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть. Врачи перечислили пять главных привычек, которые мешают сбросить лишние килограммы.

Диетологи не советуют пропускать завтрак, так как это может спровоцировать инсульт и метаболический синдром. Люди, которые отказываются от утренней трапезы, съедают на 40% больше сладостей в течение дня, также увеличивается количество перекусов, что приводит к лишнему весу. Некоторые продукты могут оказаться калорийнее, чем кажется. К ним относятся чай с молоком, кофе с сиропами и другие.

«Мы не задумываемся, сколько калорий в обычном кофе с сиропом и молоком, в компоте с сахаром. Это незримые калории. Казалось бы, мы ничего не съели, а приобрели калории», — рассказала врач Виктория Яблокова.

Желающим похудеть людям рекомендуется питаться по расписанию. Нельзя объедаться или морить себя голодом. Одной из главных привычек, которая считается причиной набора лишнего веса, является вознаграждение себя едой. Есть нужно при появлении чувства голода, отмечают диетологи.

Врачи рекомендуют добавить в рацион спаржу. Этот овощ богат витаминами С и К, которые ответственны за состояние кожи и выработку коллагена. Продукт также снижает риск развития диабета второго типа.

похудение привычки диетолог
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