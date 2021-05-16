Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой

Москва, 16 мая. Блогер и музыкант Илья Бланко рассказал, какие отношения связывают его с экс-супругой Гуфа и рэп-исполнительницей Айзой Долматовой.

После расставания Айзы с певцом Олегом Майами поклонники заподозрили ее в любовной связи с Бланко. Поводом для этих предположений стало провокационное видео в TikTok, на котором бывшая жена рэпера и 24-летний музыкант целуются. Однако на самом деле между звездами нет ничего, кроме дружбы. При этом Бланко признался, что хотел бы чего-то большего.

«Кто бы не хотел встречаться с такой опытной и красивой девушкой? Она меня вдохновляет, но на данный момент мы не вместе», — отметил музыкант.

По словам блогера, сейчас их с Айзой энергетика совпадает, однако на будущее он загадывать не хочет. Как считает Бланко, после отношений с Олегом Майами рэп-исполнительнице нужен «плохой парень». Молодой музыкант уже успел познакомиться с сыновьями Долматовой. Блогер заявил, что любит детей и не считает их проблемой.

«Считаю, каждая женщина после развода имеет возможность построить новые отношения с другим мужчиной. Дети — это не баласт, а счастье», — подчеркнул Бланко в беседе со «СтарХитом».

Айза Долматова писала, что после расставания с Майами пока не планирует начинать новые отношения. Бывшая жена Гуфа хочет какое-то время пожить для себя и своих детей.