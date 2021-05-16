Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%

Москва, 16 мая. Количество ипотечных сделок в России в первом квартале 2021 года выросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

За первую четверть этого года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек. Это на 18% выше аналогичного показателя 2020 года (713,7 тыс.), передает ТАСС слова замглавы ведомства Елены Мартыновой.

При этом в марте текущего года было оформлено 339,4 тыс. ипотек. Рост относительно марта 2020 года составил почти 22%. Лидерами по количеству ипотек в первые три месяца стали Подмосковье (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.), Краснодарский край (51,2 тыс.), Санкт-Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).

Позитивную динамику Мартынова связывает в том числе с технологическими решениями Росреестра. Заявители могут оформить электронную ипотеку в максимально короткие сроки, отметила она.

Российские банки в январе-апреле 2021 года выдали 613 тыс. ипотечных кредитов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на данные ДОМ.РФ и Frank RG.