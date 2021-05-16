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09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
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Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%

Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 мая. Количество ипотечных сделок в России в первом квартале 2021 года выросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

За первую четверть этого года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек. Это на 18% выше аналогичного показателя 2020 года (713,7 тыс.), передает ТАСС слова замглавы ведомства Елены Мартыновой.

При этом в марте текущего года было оформлено 339,4 тыс. ипотек. Рост относительно марта 2020 года составил почти 22%. Лидерами по количеству ипотек в первые три месяца стали Подмосковье (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.), Краснодарский край (51,2 тыс.), Санкт-Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).

Позитивную динамику Мартынова связывает в том числе с технологическими решениями Росреестра. Заявители могут оформить электронную ипотеку в максимально короткие сроки, отметила она.

Российские банки в январе-апреле 2021 года выдали 613 тыс. ипотечных кредитов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин со ссылкой на данные ДОМ.РФ и Frank RG.

ипотека росреестр недвижимость
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Все новости / Экономика / Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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