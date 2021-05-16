Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины

Каир, 16 мая. Десять машин скорой помощи прибыли в сектор Газа из Египта для перевозки пострадавших во время вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Власти Каира выделили три больницы в стране для приема и лечения раненых.

Об этом сообщило посольство Государства Палестина в Египте, которое сформировало специальный комитет для сопровождения и размещения пострадавших, наблюдения за их госпитализацией и дальнейшим возвращением на родину.

«Египет и все его структуры оказывают поддержку палестинскому народу, работают над спасением жизней раненых из сектора Газа и преодолевают все препятствия на пути оказания помощи пострадавшим в результате жестокой израильской агрессии, чтобы они выздоровели и вернулись благополучно на родину», — заявил посол Палестины в Каире и постоянный ее представитель в Лиге арабских государств Диаб аль-Лух.

Он поблагодарил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, Министерство здравоохранения Египта и направленные ими медицинские бригады за решение открыть двери больниц на своей территории для лечения раненых палестинцев.

Конфликт между арабами Израиля и официальными властями вспыхнул с новой силой 10 мая, когда суд постановил конфисковать дома палестинских семей, проживающих в одном из районов Восточного Иерусалима. Уличные беспорядки переросли в вооруженные столкновения, сопровождающиеся ракетными ударами с обеих сторон, что привело к гибели десятков мирных граждан.