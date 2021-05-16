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Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
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Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
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Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
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Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины

Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
pixabay.com  / 

Каир, 16 мая. Десять машин скорой помощи прибыли в сектор Газа из Египта для перевозки пострадавших во время вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Власти Каира выделили три больницы в стране для приема и лечения раненых.

Об этом сообщило посольство Государства Палестина в Египте, которое сформировало специальный комитет для сопровождения и размещения пострадавших, наблюдения за их госпитализацией и дальнейшим возвращением на родину.

«Египет и все его структуры оказывают поддержку палестинскому народу, работают над спасением жизней раненых из сектора Газа и преодолевают все препятствия на пути оказания помощи пострадавшим в результате жестокой израильской агрессии, чтобы они выздоровели и вернулись благополучно на родину», — заявил посол Палестины в Каире и постоянный ее представитель в Лиге арабских государств Диаб аль-Лух.

Он поблагодарил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, Министерство здравоохранения Египта и направленные ими медицинские бригады за решение открыть двери больниц на своей территории для лечения раненых палестинцев.

Конфликт между арабами Израиля и официальными властями вспыхнул с новой силой 10 мая, когда суд постановил конфисковать дома палестинских семей, проживающих в одном из районов Восточного Иерусалима. Уличные беспорядки переросли в вооруженные столкновения, сопровождающиеся ракетными ударами с обеих сторон, что привело к гибели десятков мирных граждан.

 

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