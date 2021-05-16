ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР

Донецк, 16 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим прекращения огня на востоке страны, подвергая риску жизни мирных граждан.

Согласно сообщению официальных представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), под удар ВСУ попали окраины города Горловка, а именно поселок Широкая Балка.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новгородское (находится под контролем ВСУ. — Прим. ред.) — Широкая Балка, выпущено десять мин калибра 82 миллиметра», — сказано в опубликованном релизе.

Город Горловка находится вблизи линии соприкосновения враждующих сторон внутриукраинского конфликта и регулярно подвергается обстрелам ВСУ из различного вооружения.

Ранее сообщалось о размещении тяжелой бронетехники и зенитных установок ВСУ в населенных пунктах Донбасса.