Врач рассказал, кому не стоит прививаться от COVID-19

Уфа, 16 мая. Признаки ОРВИ, беременность, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и некоторые другие факторы являются противопоказаниями к вакцинации от COVID-19, предупредил врач Глеб Глебов.

По словам специалиста, при наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции, недомогании, температуре, кашле, насморке и обострении хронических заболеваний прививку лучше отложить.

«В этом случае вакцинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссий», — сказал медик в комментарии UFA1.RU.

Он также добавил, что желающие привиться должны обратить внимание и на другие противопоказания к процедуре. В частности, на гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, наличие аутоиммунных и онкологических заболеваний. Также необходимо убедиться, что нет тяжелых аллергических реакций в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. Если речь идет о женщинах, то они не должны быть беременными или кормить грудью, а минимальный возраст любого, кто хочет привиться, должен быть 18 лет.

Аналогичные противопоказания к вакцинации от коронавируса ранее назвали в Роспотребнадзоре. Всего в перечень тех, кому стоит отложить прививку или отказаться от нее, вошли шесть категорий.