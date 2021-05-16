Японский тренер указал на неожиданную пользу растяжки

Токио, 16 мая. Растяжка оказалась так же эффективна, как и физические упражнения на выносливость, на это указывают последние исследования, рассказал тренер из Японии Кадзуо Хига.

Благодаря правильному выполнению растяжки происходит укрепление мышц и повышение сердечной функции. Подобные упражнения также смягчают организм и увеличивают диапазон движений суставов, объяснил специалист «Лаборатории тела».

«Когда вы выполняете физические упражнения, ваши мышцы поглощают сахар, и его уровень в крови снижается. Выяснилось, что растяжка дает такой же эффект», — рассказал Хига со ссылкой на последние исследования ученых.

Говоря о пользе растяжки, тренер заметил, что подобная нагрузка менее эффективна, чем аэробные и мышечные упражнения. При этом она приносит такую же пользу, как ходьба. В заключении Кадзуо Хига рекомендовал включить растяжку в распорядок дня, передает издание «Нихон кэйдзай».

Стретчинг, он же растяжка, является хорошей профилактикой серьезных заболеваний суставов. Благодаря ему также происходит раскрепощение мышц и снабжение их кислородом. О полезных свойствах упражнений сообщила эксперт по фейспластике Сандра Кордеро Гонсалес.