Каждый пятый россиянин готов пройти вакцинацию ради заграничной поездки

Москва, 16 мая. Каждый пятый россиянин согласился бы сделать прививку от COVID-19, если это позволило бы совершить путешествие за границу.

При этом 18% опрошенных россиян собираются привиться в любом случае. А 42% участников опроса остались непреклонны и наотрез отказались ставить вакцину при любых обстоятельствах, сообщает РИА Новости.

«Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%)», — отметили авторы исследования.

Мужчины выразили большую заинтересованность в вакцинации, чем женщины, как при условии заграничной поездки по итогу (21% и 18% соответственно), так и без нее (20% и 16% соответственно). В любом случае вакцинироваться хотят 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет, и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше.

Недавно инфекционист посоветовал наращивать темпы вакцинации во всех странах мира. Поторопиться с наработкой коллективного иммунитета необходимо, чтобы избежать большого количества смертей во второй год пандемии.