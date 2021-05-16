МИД Китая назвал вывод войск США ударом по процессу перемирия в Афганистане

Пекин, 16 мая. Глава МИД Китая Ван И назвал вывод войск США из Афганистана поспешным и заявил, что это может привести к новому обострению в регионе, сообщила пресс-служба министерства.

Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши обсудил обстановку в Афганистане. По словам дипломата, уход войск США навредит стабильности.

«Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности», — говорится в сообщении МИД Китая.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани не исключает начала гражданской войны после вывода американских войск. Вице-президент страны также сообщал, что именно Вашингтон «воспитал» боевиков, поэтому США должны нести ответственность за происходящие в республике события.