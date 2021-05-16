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16 мая 09:58
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новостей
09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
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Студия Universal показала, как двигались бы динозавры в реальной жизни

Шоу-бизнес
Студия Universal показала, как двигались бы динозавры в реальной жизни
Кадр из фильма «Мир Юрского периода»

Лос-Анджелес, 16 мая. Киностудия Universal выложила небольшой видеоролик, в котором показала, как двигаются воссозданные модели динозавров.

До выхода третьего и последнего фильма в трилогии «Мир Юрского периода: Господство» еще целый год, но компания Universal Studios Orlando уже решила порадовать своих фанатов. На официальном канале в Instagram появилось небольшое видео, где показано, как двигается голова раптора. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Этот «экспонат» размещен в парке аттракционов Jurassic World. Посмотреть его сможет любой человек, который ожидает посадки на американские горки.

Ранее стало известно, какие крупные кинопремьеры ожидают фанатов в кинотеатрах грядущим летом. Любимые картины смогут посмотреть фанаты кинокомиксов Marvel и DC, но также в ближайшее время состоятся релизы «Форсажа-9», «Тихого места», триквела «Заклятия» и многих других фильмов.

кино голливуд мир юрского периода
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Все новости / Шоу-бизнес / Студия Universal показала, как двигались бы динозавры в реальной жизни
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