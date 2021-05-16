Студия Universal показала, как двигались бы динозавры в реальной жизни

Лос-Анджелес, 16 мая. Киностудия Universal выложила небольшой видеоролик, в котором показала, как двигаются воссозданные модели динозавров.

До выхода третьего и последнего фильма в трилогии «Мир Юрского периода: Господство» еще целый год, но компания Universal Studios Orlando уже решила порадовать своих фанатов. На официальном канале в Instagram появилось небольшое видео, где показано, как двигается голова раптора. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Этот «экспонат» размещен в парке аттракционов Jurassic World. Посмотреть его сможет любой человек, который ожидает посадки на американские горки.

Ранее стало известно, какие крупные кинопремьеры ожидают фанатов в кинотеатрах грядущим летом. Любимые картины смогут посмотреть фанаты кинокомиксов Marvel и DC, но также в ближайшее время состоятся релизы «Форсажа-9», «Тихого места», триквела «Заклятия» и многих других фильмов.