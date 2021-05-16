Россия должна принять 50 млн белых работящих мужиков из США и ЕС

Минус 700 тысяч населения за последние три года; 53,8 млн абортов с 1991 по 2018 год.

Россия вымирает. Вымирают благодатная Кубань и суровая Свердловщина. Вымирают и старорусские области — Рязанская, Псковская; и новорусские — на Дальнем Востоке. Вымирает православная Вологодчина и мусульманское Поволжье. Кое-где вымирает даже традиционно многодетный Кавказ (четыре из семи республик балансируют на грани убыли).

Слабыми огоньками в могильной тьме помаргивают мегаполисы: Москва, Питер, еле-еле — Казань. Но и там прирост — механический. Едут, чтобы не работать на кассе в «Шестерочке» в своем Бологом за 20 тысяч. Едут, чтобы жить во дворе без машин, а не в убитой хрущобе. Едут, потому что последний Дом пионеров в твоем селе открыт 40 лет назад при клятых большевиках, а детям где-то надо расти-развиваться.

Но бегство в города — лишь отсрочка. Когда на одном пятачке собирается миллиард особей, то природа отключает механизм размножения. Поэтому любой мегаполис — в США, в России, в Азии, в Африке — растет только за счет мигрантов.

А мигрировать уже некому. Демографический бум заканчивается даже в Средней Азии (можете как угодно относиться к выходцам оттуда, но благодаря им в Москве миллион человек каждый день пользуются такси).

Даже наилучшие меры по поддержке рождаемости дадут результат лишь через 25 лет: как робкий рост населения России в 2010-е, когда заводить семью стали дети «антиалкогольной кампании», родившиеся под крах СССР.

Эффект длился недолго — мы вновь распяты на демографическом кресте.

Но мы можем воскреснуть.

В Российскую империю при Екатерине в 1760-х годах переехало 30 тысяч немцев (в основном протестантов — «диссидентов» своего времени).

В СССР на рубеже 1920–1930-х годов поднимать промышленность прибыло под 100 тысяч иностранцев, в том числе 1/5 — из США; на Западе бушевала Великая депрессия, и лучше было получать гонорар за настройку станков в Челябинске, чем строить автобан за еду.

Для этих мигрантов Россия была таким же Новым Светом, как некогда США. Где можно начать новую жизнь без «стеклянного потолка», где после упорной работы тебя ждет воздаяние и где тебя привлекают не только необъятные просторы и бескрайние возможности, но и великая наднациональная идея о социальной справедливости.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Запад умирает. У них украли выборы, а всех несогласных забанили. У них насилуют жен, а всех несогласных записывают в фашисты. Их детей в школах учат, что одевать девочку в платье — значит, насаждать «гендерные стереотипы», а у всех несогласных — детей отбирают.

Да, там по-прежнему красивее архитектура, потому что ее создавали они: мрачные белые мужики, по воскресеньям ходившие в церковь, а в прочие дни провозглашавшие миру свою волю, свой божий закон, свою алгебру. И если вы думаете, что это «национализм», вспомните темнокожих бизнесменов, чьи лавки громят точно так же, как и «белых расистов».

И дальше будет лишь хуже (вернитесь к этому тексту в 2024 году).

Нам надо впрыгнуть в поезд истории, переиграть XX век, без которого нас сейчас было бы полмиллиарда. Начать принимать всех, кого отменил леволиберальный «прогресс».

И когда в Россию переселится 50 млн белых работящих гетеросексуальных мужиков с семьями из Европы, Америки, бурской ЮАР, тогда мы посмотрим, какая страна окажется мировым лидером.

Конечно, такой «русский ковчег» будет означать, что и миллионы русских соотечественников из-за рубежа также смогут вернуться на родину.

Думаете, абсурд? Возвращение Крыма тоже много лет казалось нам сказкой.