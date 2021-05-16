ПФР напомнил родителям и опекунам детей-инвалидов о досрочном выходе на пенсию

Москва, 16 мая. В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше. Об этом сообщили специалисты Пенсионного фонда России.

Мать ребенка-инвалида со страховым стажем 15 лет может выйти на пенсию в 50 лет, а отец ребенка-инвалида, у которого стаж составляет не менее 20 лет — в 55 лет. Еще одно условие выхода на досрочную пенсию — необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. На текущий год это 21 коэффициент, их количество будет постепенно увеличиваться, пока не станет равным 30.

Ранее сообщалось о том, что досрочно уйти на заслуженный отдых могут сотрудники, работающие во вредных и опасных условиях (шахтеры, спасатели), врачи и педагоги, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера. За них работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких сотрудников отправляется на заслуженный отдых в 50 или 55 лет в зависимости от пола.