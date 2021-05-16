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09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
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ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Дерматолог поделилась советами правильного выбора солнцезащитного крема

Общество
Дерматолог поделилась советами правильного выбора солнцезащитного крема
pixabay.com

Москва, 16 мая. Дерматолог и косметолог Ирина Котова сообщила, как выбрать правильный солнцезащитный крем.

Котова поделилась советами во время беседы с RT. Она утверждает, что для наших широт будет достаточно средних фотозащит: 20—30 SPF.

«Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце. Желательно подготовить кожу, начать принимать витамины, а также микроэлементы — те же самые селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к солнцу», —сообщила дерматолог.

Она посоветовала выбирать солнцезащитный крем, который содержит физические и химические фильтры. Также предпочтение стоит отдать продукту со знаком UVA/UVB, который оповещает о защите от всех лучей.

Косметолог утверждает, что желательно содержание антиоксидантов в составе. А витамины C и E будут помогать коже безболезненно перенести солнце. Котова добавила, что с середины апреля солнечная активность увеличилась, поэтому желательно использовать фотозащиту, даже если присутствуют облака.

Ранее сообщалось о загрязнении воздуха в Крыму. Гидрометцентр отчитался об уровне загрязненности воздуха в городах Республики. Специалисты говорят, что в этих данных нет ничего удивительного.

здоровье кожа солнцезащитный крем ирина котова
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