Дерматолог поделилась советами правильного выбора солнцезащитного крема

Москва, 16 мая. Дерматолог и косметолог Ирина Котова сообщила, как выбрать правильный солнцезащитный крем.

Котова поделилась советами во время беседы с RT. Она утверждает, что для наших широт будет достаточно средних фотозащит: 20—30 SPF.

«Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце. Желательно подготовить кожу, начать принимать витамины, а также микроэлементы — те же самые селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к солнцу», —сообщила дерматолог.

Она посоветовала выбирать солнцезащитный крем, который содержит физические и химические фильтры. Также предпочтение стоит отдать продукту со знаком UVA/UVB, который оповещает о защите от всех лучей.

Косметолог утверждает, что желательно содержание антиоксидантов в составе. А витамины C и E будут помогать коже безболезненно перенести солнце. Котова добавила, что с середины апреля солнечная активность увеличилась, поэтому желательно использовать фотозащиту, даже если присутствуют облака.

Ранее сообщалось о загрязнении воздуха в Крыму. Гидрометцентр отчитался об уровне загрязненности воздуха в городах Республики. Специалисты говорят, что в этих данных нет ничего удивительного.