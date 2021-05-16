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09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Еще пять компаний начали лов корюшки и гольцов на Сахалине

Экономика
Еще пять компаний начали лов корюшки и гольцов на Сахалине
 /  Официальный портал администрации Ленинградской области

Южно-Сахалинск, 16 мая. Еще пять рыболовецких компаний приступили к промыслу азиатской зубастой корюшки и гольцов в Сахалинской области.

К лову приступили ООО «Сатурн», ООО «Оха», ООО «Дельта», НХА «Исток» и «Гольд», КФХ «Рыбопромымловая компания «Норд». Решением региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб рыболовецким компаниям определили места и объемы добычи гольцов и корюшки.

Соответствующие морские участки расположены в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах и подзоне «Приморье». Общие объемы разрешенного вылова для этих компаний составит 60 тонн гольцов и 403,7 тонны корюшки азиатской зубастой, сообщает Sakhalin.info.

Ранее сообщалось, что побережье на Сахалине оказалось покрыто 15-сантиметровым слоем выброшенной штормом сельдяной икры. Местные жители вывозят ее на огороды в качестве удобрения.

сахалин корюшка голец
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Все новости / Экономика / Еще пять компаний начали лов корюшки и гольцов на Сахалине
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