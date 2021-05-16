Еще пять компаний начали лов корюшки и гольцов на Сахалине

Южно-Сахалинск, 16 мая. Еще пять рыболовецких компаний приступили к промыслу азиатской зубастой корюшки и гольцов в Сахалинской области.

К лову приступили ООО «Сатурн», ООО «Оха», ООО «Дельта», НХА «Исток» и «Гольд», КФХ «Рыбопромымловая компания «Норд». Решением региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб рыболовецким компаниям определили места и объемы добычи гольцов и корюшки.

Соответствующие морские участки расположены в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах и подзоне «Приморье». Общие объемы разрешенного вылова для этих компаний составит 60 тонн гольцов и 403,7 тонны корюшки азиатской зубастой, сообщает Sakhalin.info.

Ранее сообщалось, что побережье на Сахалине оказалось покрыто 15-сантиметровым слоем выброшенной штормом сельдяной икры. Местные жители вывозят ее на огороды в качестве удобрения.