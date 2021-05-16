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16 мая 09:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
Все новости

Перминова родила российскому миллиардеру четвертого ребенка

Общество
Перминова родила российскому миллиардеру четвертого ребенка
instagram.com  /  @@lenaperminova

Москва, 16 мая. Невеста 61-летнего российского миллиардера Александра Лебедева, 34-летняя модель Елена Перминова родила четвертого ребенка.

Перминова показала фото из роддома, на котором с ней рядом находится Лебедев и новорожденный малыш. Снимки выполнены в черно-белом цвете. Соответствующий пост размещен в Instagram.

«Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления. Для меня большая честь пройти это приключение вместе», — подписала фотографию модель.

Ранее еще беременная Елена Перминова устроила пышную вечеринку в честь будущего ребенка. В преддверии рождения наследника Перминова организовала пышную вечеринку. Модель привлекла дизайнеров и шеф-поваров, которые постарались на славу.

Перминова на своей странице в социальной сети Instagram показала подписчикам несколько фотозон и полный лакомств стол. Звезда порадовала своих подруг, в числе которых была и музыкальный продюсер Яна Рудковская, изысканными закусками.

лебедев роды перминова
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