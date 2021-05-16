Перминова родила российскому миллиардеру четвертого ребенка

Москва, 16 мая. Невеста 61-летнего российского миллиардера Александра Лебедева, 34-летняя модель Елена Перминова родила четвертого ребенка.

Перминова показала фото из роддома, на котором с ней рядом находится Лебедев и новорожденный малыш. Снимки выполнены в черно-белом цвете. Соответствующий пост размещен в Instagram.

«Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления. Для меня большая честь пройти это приключение вместе», — подписала фотографию модель.

Ранее еще беременная Елена Перминова устроила пышную вечеринку в честь будущего ребенка. В преддверии рождения наследника Перминова организовала пышную вечеринку. Модель привлекла дизайнеров и шеф-поваров, которые постарались на славу.

Перминова на своей странице в социальной сети Instagram показала подписчикам несколько фотозон и полный лакомств стол. Звезда порадовала своих подруг, в числе которых была и музыкальный продюсер Яна Рудковская, изысканными закусками.