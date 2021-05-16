Российский еврейский конгресс проведет сбор средств на помощь израильтянам

Москва, 16 мая. Российский еврейский конгресс в воскресенье проведет в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве акцию «С Израилем против террора» и соберет средства на помощь израильтянам.

Средства планируют направить на строительство четырех бомбоубежищ в расположенной в 15 километрах от границы с сектором Газа школе-интернате Кфар-Сильвер. В акции помимо главного раввина России Берла Лазара и президента РЕК Юрия Каннера примут участие посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, дипломаты, раввины, руководители еврейских организаций, меценаты, деятели культуры и общественные деятели.

Каннер отметил, что «террористам удалось достичь трагических результатов», так как от ракетных ударов погибли люди, внутри Израиля были спровоцированы беспорядки, погромы и столкновения на национальной почве. Он подчеркнул, что РЕК скорбит с семьями погибших и желает пострадавшим от новой волны террора скорейшего выздоровления.

«Мы выражаем солидарность с Израилем и всеми его жителями - особенно теми, кто вынужден сейчас находиться в бомбоубежищах. Желаем еврейскому государству и всем его гражданам мужества и стойкости, которые позволят как можно быстрее преодолеть это тяжелое испытание», — цитирует Каннера РИА Новости.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны израильской армии и палестинских группировок в секторе Газа продолжаются с 10 мая. Ситуация накалилась после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые вспыхнули из-за решения израильского суда об изъятии у арабских семей домов в квартале Шейх-Джаррах.

Ранее сообщалось, что серия взрывов в городе Газа оставила жителей без электричества. Армия обороны Израиля сообщила, что за последнее время не наносила удары по позициям радикального палестинского движения ХАМАС, но выпускаемые палестинской группировкой снаряды продолжают падать на территории сектора Газа.