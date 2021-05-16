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новостей
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Российский еврейский конгресс проведет сбор средств на помощь израильтянам

Общество
Российский еврейский конгресс проведет сбор средств на помощь израильтянам
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 16 мая. Российский еврейский конгресс в воскресенье проведет в Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве акцию «С Израилем против террора» и соберет средства на помощь израильтянам.

Средства планируют направить на строительство четырех бомбоубежищ в расположенной в 15 километрах от границы с сектором Газа школе-интернате Кфар-Сильвер. В акции помимо главного раввина России Берла Лазара и президента РЕК Юрия Каннера примут участие посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, дипломаты, раввины, руководители еврейских организаций, меценаты, деятели культуры и общественные деятели.

Каннер отметил, что «террористам удалось достичь трагических результатов», так как от ракетных ударов погибли люди, внутри Израиля были спровоцированы беспорядки, погромы и столкновения на национальной почве. Он подчеркнул, что РЕК скорбит с семьями погибших и желает пострадавшим от новой волны террора скорейшего выздоровления.

«Мы выражаем солидарность с Израилем и всеми его жителями - особенно теми, кто вынужден сейчас находиться в бомбоубежищах. Желаем еврейскому государству и всем его гражданам мужества и стойкости, которые позволят как можно быстрее преодолеть это тяжелое испытание», — цитирует Каннера РИА Новости.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны израильской армии и палестинских группировок в секторе Газа продолжаются с 10 мая. Ситуация накалилась после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые вспыхнули из-за решения израильского суда об изъятии у арабских семей домов в квартале Шейх-Джаррах.

Ранее сообщалось, что серия взрывов в городе Газа оставила жителей без электричества. Армия обороны Израиля сообщила, что за последнее время не наносила удары по позициям радикального палестинского движения ХАМАС, но выпускаемые палестинской группировкой снаряды продолжают падать на территории сектора Газа.

россия сбор средств израиль рек
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