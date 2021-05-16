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новостей
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
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ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Летнее кино: график крупных кинопремьер на ближайшие месяцы

Шоу-бизнес
Летнее кино: график крупных кинопремьер на ближайшие месяцы
unsplash.com  /  Krists Luhaers

Москва, 16 мая. Несмотря на коронавирусную пандемию, кинотеатры продолжают работать, а студии все также намечают релизы. Представляем вашему вниманию график самых масштабных премьер на лето.

Май

В последние две недели весны на экранах все же появятся несколько любопытных кинолент. Среди них «Армия мертвецов» Зака Снайдера (21 мая), где главную роль сыграет Дэйв Батиста. Также 28 мая зрители познакомятся с историей главной антагонистки кинофраншизы «101 далматинец» Круэллой, которую на экранах воплотила Эмма Стоун. В этот же день любители ужастиков смогут посмотреть сиквел «Тихого места», где сюжет крутится вокруг семьи Эмили Блант и монстров, остро реагирующих на любой шум.

Июнь

Летний прокат стартует с фильма «Заклятие 3: По воле дьявола» (4 июня), в котором Патрик Уилсон и Вера Фармига воссоединяются в качестве паранормальных следователей Эда и Лоррейн Уоррен. Однако июнь порадует преимущественно боевиками. Фанаты жанра наверняка оценят «Телохранителя жены киллера» (16 июня). В сиквеле к своим ролям вернутся Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон, а к их звездной команде примкнула Сальма Хайек.

Однако «гвоздь программы» — это девятая часть «Форсажа» (25 июня). В нем снялись звезды первого эшелона — Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джон Сина, Мишель Родригес и остальные уже привычные для кинофраншизы актеры.

Июль

Середина лета также порадует любителей просмотра фильмов в кинотеатрах. Сперва, наконец, возобновляется киновселенная Марвел с долгожданной «Черной Вдовы» (9 июля), где главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон. Затем (16 июля) выходит «Космический джем: Новое поколение», где вместо баскетболиста Майкла Джордана в центре событий окажется игрок NBA Леброн Джеймс.

Насыщенным будет конец июля, ведь 23 июля в кино покажут мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» и киноленту «Снейк Айз» (третья часть и приквел франшизы «G.I. Joe: Бросок кобры»). Завершает месяц (30 июля) приключенческий «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.

Август

Заключительный месяц лета станет настоящим подарком для фанатов кинокомиксов от DC. Режиссер Джеймс Ганн представит (6 июня) свою версию «Отряда самоубийц» с Харли Куинн (Марго Робби) и прочими антигероями. Следом идет боевая комедия «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, который узнает, что он — лишь персонаж в видеоигре.

Завершает кинематографическое лето боевик «Кодекс киллера» (20 августа), где высококвалифицированные киллеры Анна (Мэгги Кью) и Рембрандт (Майкл Китон) соревнуются между собой. Вместе с ними экранное время разделили Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Патрик (Т-1000 из второго «Терминатора»).

Ранее стало известно, что Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет.

кино голливуд кинотеатр черная вдова отряд самоубийц форсаж-9
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Все новости / Шоу-бизнес / Летнее кино: график крупных кинопремьер на ближайшие месяцы
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