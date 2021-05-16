Тигрицу Санду после реабилитации выпустят в лес Амурской области

Приморье, 16 мая. Тигрицу Санду, успешно завершившую реабилитацию в приморском центре «Тигр» при поддержке центра «Амурский тигр», выпустят возле Хинганского заповедника в Архаринском районе.

Санда попала в центр год назад. Тогда истощенного тигренка нашли в районе села Горноводное Приморского края, куда она регулярно наведывалась. Целый год хищница обучалась правилам самостоятельной жизни и охоты, ее научили правильно реагировать на присутствие человека и добывать себе пропитание. Санда показала себя хорошей ученицей, отмечали сотрудники центра.

«Санда прошла финальный ветеринарный осмотр, собрала вещи, надела новый красивый ошейник с GPS-модулем, который мы для нее приобрели, и отправилась к месту выпуска в сопровождении специалистов. Путь предстоит неблизкий, почти 1500 километров», — рассказали наставники тигрицы в Instagram.

Недавно в Пензе скончался любимец горожан: амурский тигр Самур, который прибыл в зоопарк в 2015 году. Жизнь хищника унесло онкологическое заболевание, но за годы, проведенные в зоопарке, он успел дать жить семи тигрятам вместе со своей подругой Констанцией.