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09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Тигрицу Санду после реабилитации выпустят в лес Амурской области

Общество
Тигрицу Санду после реабилитации выпустят в лес Амурской области
ФАН  /  Геннадий Кириллов

Приморье, 16 мая. Тигрицу Санду, успешно завершившую реабилитацию в приморском центре «Тигр» при поддержке центра «Амурский тигр», выпустят возле Хинганского заповедника в Архаринском районе.

Санда попала в центр год назад. Тогда истощенного тигренка нашли в районе села Горноводное Приморского края, куда она регулярно наведывалась. Целый год хищница обучалась правилам самостоятельной жизни и охоты, ее научили правильно реагировать на присутствие человека и добывать себе пропитание. Санда показала себя хорошей ученицей, отмечали сотрудники центра.

«Санда прошла финальный ветеринарный осмотр, собрала вещи, надела новый красивый ошейник с GPS-модулем, который мы для нее приобрели, и отправилась к месту выпуска в сопровождении специалистов. Путь предстоит неблизкий, почти 1500 километров», — рассказали наставники тигрицы в Instagram.

Недавно в Пензе скончался любимец горожан: амурский тигр Самур, который прибыл в зоопарк в 2015 году. Жизнь хищника унесло онкологическое заболевание, но за годы, проведенные в зоопарке, он успел дать жить семи тигрятам вместе со своей подругой Констанцией.

тигр тигрица хищник
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