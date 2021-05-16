Чарльз и Уильям не хотят возвращения Гарри в королевскую семью

Лондон, 16 мая. Принцы Уэльский и Кембриджский больше «не раскроют объятия» герцогу Сассекскому. Об этом заявил бывший королевский редактор британского издания The Sun Чарли Рей.

На днях принц Гарри дал интервью актеру Дэксу Шепарду, в ходе которого заявил, что намерен «разорвать порочный круг генетической боли и страданий», испытанний им, когда его воспитывал принц Чарльз. Своей речью герцог Сассеский сделал хуже и так сложные отношения с королевской семьей.

«Точка невозврата» была пройдена, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После этого брат и отец герцога Сассекского больше не ждут, что он вернется в Букингемский дворец. Об этом сообщает The Sun.

«В США Гарри похож на испуганного кролика, попавшего в свет фар. Я считаю, что это проблема, которая никогда не исчезнет, она не будет решена. Я не верю, что Уильям и Чарльз снова протянут Гарри свои распростертые объятия после того, что он сказал», — заявил Рей.

Кроме того, британская журналистка Кейт Гаррауэй во время эфира передачи «Доброе утро, Британия» прокомментировала скандальное заявление принца Гарри. Она раскритиковала его слова, намекая, что он не совсем осознает последствия своих действий.

«Он всегда был на виду у публики. Очевидно, он не особо понимает, что, когда он говорит такие вещи, то у этого будут разрушительные последствия», — заявила Гаррауэй.

Ранее стало известно, что фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо. Ранее они занимали место в экспозиции Букингемского дворца. Однако теперь они стоят рядом со звездами Голливуда.