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новостей
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Чарльз и Уильям не хотят возвращения Гарри в королевскую семью

Общество
Чарльз и Уильям не хотят возвращения Гарри в королевскую семью
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 16 мая. Принцы Уэльский и Кембриджский больше «не раскроют объятия» герцогу Сассекскому. Об этом заявил бывший королевский редактор британского издания The Sun Чарли Рей.

На днях принц Гарри дал интервью актеру Дэксу Шепарду, в ходе которого заявил, что намерен «разорвать порочный круг генетической боли и страданий», испытанний им, когда его воспитывал принц Чарльз. Своей речью герцог Сассеский сделал хуже и так сложные отношения с королевской семьей.

«Точка невозврата» была пройдена, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После этого брат и отец герцога Сассекского больше не ждут, что он вернется в Букингемский дворец. Об этом сообщает The Sun.

«В США Гарри похож на испуганного кролика, попавшего в свет фар. Я считаю, что это проблема, которая никогда не исчезнет, она не будет решена. Я не верю, что Уильям и Чарльз снова протянут Гарри свои распростертые объятия после того, что он сказал», — заявил Рей.

Кроме того, британская журналистка Кейт Гаррауэй во время эфира передачи «Доброе утро, Британия» прокомментировала скандальное заявление принца Гарри. Она раскритиковала его слова, намекая, что он не совсем осознает последствия своих действий.

«Он всегда был на виду у публики. Очевидно, он не особо понимает, что, когда он говорит такие вещи, то у этого будут разрушительные последствия», — заявила Гаррауэй.

Ранее стало известно, что фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо. Ранее они занимали место в экспозиции Букингемского дворца. Однако теперь они стоят рядом со звездами Голливуда.

Принц Уильям великобритания принц гарри принц чарльз королевская семья
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