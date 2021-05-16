Звезда UFC Пейдж Ванзант порадовала фанатов фото с пышной грудью

, 16 мая. Американка Пейдж Ванзант, выступавшая в UFC, в Instagram-аккаунте порадовала подписчиков горячим фото в откровенном топе.

Пейдж — не самая успешная девушка-боец, она закрыла контракт с UFC прошлым летом, но совершенно точно — одна из самых известных. У нее 2,8 миллиона подписчиков в Instagram, где она публикует горячие снимки своего тела.

Вчера она поделилась новым кадром с фотосессии. Ванзант запечатлена в красном топе, который спустился с ее плеч и едва сдерживает пышную грудь. Ее образ дополняют несколько золотых кулонов и легкая укладка.

«Просто невероятно, насколько ты на самом деле горяча. Используешь ли ты вообще какие-либо фильтры, будь честна»; «Должна быть топлес»; «Было бы идеально, как только ты избавишься от мужа»; «Выглядящая потрясающе, сексуальная красотка Пейдж»; «Эй, красавица. Я люблю тебя»; «У меня новая заставка», — написали в комментариях.

Отметим, что Пейдж Ванзант замужем. Раньше встречалась с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. Потом они расстались, и Пейдж познакомилась с Остином Вандерфрдом. В январе 2018 года он сделал ей предложение, а через девять месяцев поженились.

Недавно спортсменка пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник, а также карточку с фотографией, которую пообещала подписать. Вместо автографа на ней будет запечатлен поцелуй Ванзант.