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новостей
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Звезда UFC Пейдж Ванзант порадовала фанатов фото с пышной грудью

Шоу-бизнес
Звезда UFC Пейдж Ванзант порадовала фанатов фото с пышной грудью
wikipedia.org  /  Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States / Public Domain

, 16 мая. Американка Пейдж Ванзант, выступавшая в UFC, в Instagram-аккаунте порадовала подписчиков горячим фото в откровенном топе.

Пейдж — не самая успешная девушка-боец, она закрыла контракт с UFC прошлым летом, но совершенно точно — одна из самых известных. У нее 2,8 миллиона подписчиков в Instagram, где она публикует горячие снимки своего тела.

Вчера она поделилась новым кадром с фотосессии. Ванзант запечатлена в красном топе, который спустился с ее плеч и едва сдерживает пышную грудь. Ее образ дополняют несколько золотых кулонов и легкая укладка.

«Просто невероятно, насколько ты на самом деле горяча. Используешь ли ты вообще какие-либо фильтры, будь честна»; «Должна быть топлес»; «Было бы идеально, как только ты избавишься от мужа»; «Выглядящая потрясающе, сексуальная красотка Пейдж»; «Эй, красавица. Я люблю тебя»; «У меня новая заставка», — написали в комментариях.

Отметим, что Пейдж Ванзант замужем. Раньше встречалась с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. Потом они расстались, и Пейдж познакомилась с Остином Вандерфрдом. В январе 2018 года он сделал ей предложение, а через девять месяцев поженились.

Недавно спортсменка пообещала разыграть среди подписчиков свой золотой купальник, а также карточку с фотографией, которую пообещала подписать. Вместо автографа на ней будет запечатлен поцелуй Ванзант.

ufc инстаграм Пейдж Ванзант
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда UFC Пейдж Ванзант порадовала фанатов фото с пышной грудью
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