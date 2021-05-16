Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе

Хьюстон, 16 мая. Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 262.

Мероприятие проходило на стадионе «Тойота-центр» в американском городе Хьюстон. Встреча завершилась победой бразильца нокаутом во втором раунде.

Оливейра после победы стал новым чемпионом UFC в легкой весовой категории. Предыдущим чемпионом был российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов.

Накануне американский боец MMA Тони Фергюсон оскорбил Хабиба Нурмагомедова. Он обозвал экс-чемпиона UFC во время пресс-конференции перед турниром в Хьюстоне.