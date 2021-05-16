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16 мая 09:57
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09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК

Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
pxhere.com

Токио, 16 мая. Компания Minisforum получила известность из-за своих разработок маленьких ПК. Размеры таких компьютеров не дают вставить игровые детали, поэтому эти машины стоят в офисах.

Компания решила нарушить это правило и решили собрать компактный игровой компьютер. Эта машина получила название «Minisforum GameMini».

Отмечается, что этот ПК может пополнить топ игровых компьютеров. Пользователь сам сможет в будущем составить конфигурацию своей игровой машины.

Minisforum GameMini содержит материнскую плату Gigabyte, процессор AMD Ryzen 5 5600X и видеокарту Radeon RX 6700 XT. У этого компьютера большая часть корпуса открыта, что позволяет не волноваться за охлаждение. Однако компьютер все же имеет два маленьких кулера. Стоимость игрового ПК пока не известна.

Ранее сообщалось, что официальная страница Playstation Studios появилась в Steam. Теперь в онлайн-сервисе можно приобрести некоторые игры, которые раньше считались эксклюзивами Sony. Список этих проектов составлен из Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и Days Gone.

игры пк minisforum gamemini
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