Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК

Токио, 16 мая. Компания Minisforum получила известность из-за своих разработок маленьких ПК. Размеры таких компьютеров не дают вставить игровые детали, поэтому эти машины стоят в офисах.

Компания решила нарушить это правило и решили собрать компактный игровой компьютер. Эта машина получила название «Minisforum GameMini».

Отмечается, что этот ПК может пополнить топ игровых компьютеров. Пользователь сам сможет в будущем составить конфигурацию своей игровой машины.

Minisforum GameMini содержит материнскую плату Gigabyte, процессор AMD Ryzen 5 5600X и видеокарту Radeon RX 6700 XT. У этого компьютера большая часть корпуса открыта, что позволяет не волноваться за охлаждение. Однако компьютер все же имеет два маленьких кулера. Стоимость игрового ПК пока не известна.

Ранее сообщалось, что официальная страница Playstation Studios появилась в Steam. Теперь в онлайн-сервисе можно приобрести некоторые игры, которые раньше считались эксклюзивами Sony. Список этих проектов составлен из Predator: Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и Days Gone.