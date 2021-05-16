Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума

Москва, 16 мая. Должникам разрешат сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума, если они обратятся к приставам с заявлением, соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Документ разработан группой сенаторов и депутатов и 14 апреля принят в первом чтении. Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть инициативу на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон «Об исполнительном производстве» и Гражданский процессуальный кодекс. Должники получат возможность обращаться с заявлением о сохранении своего ежемесячного дохода в размере не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения к судебным приставам. В этом случае кредитная организация не сможет производить взыскание на указанный в постановлении пристава доход, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект не коснется преступников, которые обязаны возместить потерпевшим ущерб, должников по алиментам и отказавшихся возмещать семье ущерб в связи с потерей кормильца. Решение о сохранении гарантированного минимального дохода в таких случаях будет принимать суд.

Ранее СМИ сообщили, что российские коллекторы получили в работу за прошлый год на фоне коронавирусного кризиса проблемные долги на рекордную сумму в 582 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом количество новых случаев в работе российских коллекторов повысилось на 4,9%, до 8,4 миллиона единиц.