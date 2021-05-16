Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink

Джексонвилл, 16 мая. Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink. Также носитель доставит и два спутника других компаний — Tyvak и Capella Space.

Трансляция запуска проводилась на сайте американской компании. Старт произошел в 01:56 по Москве с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Примечательно, что первая ступень уже семь раз использовалась при запуске, и в этот раз SpaceX также собирается вернуть ее обратно. Модуль должен через несколько минут после старта сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Спутники Starlink позволят создать сеть «космического» интернета для доступа в Сеть. Всего планируется вывести на орбиту порядка 11 тыс. аппаратов.

Недавно рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины. Древнюю гравюру нашли на стенах Дечанского монастыря в Сербии, а объект у станции заметил уфолог Майкл Брэдбери.