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новостей
08:26
Спорт
Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе
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Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
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Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
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07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
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Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
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В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары

  /   Обновлено: 16 мая 2021 08:15
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
Global Look Press  /  Supplied by FilmStills.net

Лос-Анджелес, 16 мая. Недавние совместные фотографии певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека напомнили британскому таблоиду о звездных парах, которые уже расставались, но восстановили отношения.

Хейли и Джастин Бибер

Сейчас пара ведет семейный образ жизни, но в их отношениях были проблемы. Певец и дочь Стивена Болдуина начали встречаться в 2013 году, но расстались три года спустя. Об этом сообщает Mirror.

«Был период, когда, если я входила в комнату, он выходил», — вспоминает отношения Хейли.

Джастин после расставания сходил на свидание с Софией Ричи и даже воссоединился со своей возлюбленной детства певицей Селеной Гомес, но затем вернулся к миссис Бибер в 2018 году и закрепил отношения юридически.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Королевская пара в один прекрасный день может получить статус короля и королевы Великобритании, но это не означает, что их отношения обошлись без той же драмы, что и у «простых» знаменитостей.

Уильям и Кейт познакомились и начали встречаться во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Однако они расстались в 2007 году.

Хотя официальные представители королевской семьи в то время отказались от комментариев, но ходили слухи, что разрыв произошел из-за пристального внимания СМИ и частых вечеринок Уильяма.

Пара воссоединилась и в 2010 году объявила о своей помолвке. Последовала многомиллионная свадьба, и теперь будущие монархи стали родителями принца Георга, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Пинк и Кэри Харт

Одна из самых активных пар в Голливуде. Певица Пинк и мотокросс-гонщик Кэри Харт много раз расставались и воссоединялись на протяжении многих лет.

Пара начала встречаться еще в 2001 году, а затем впервые рассталась в 2003 году. Однако в июне 2005 года они решили обручиться, и сделали это необычно. Предложение пожениться сделала Алиша.

Однако после нескольких месяцев спекуляций и слухов в феврале 2008 года Пинк объявила, что они с Кэри расстались, но остались в хороших отношениях. Позже в том же году Харт появился в музыкальном клипе на песню So What, в которой обсуждался разрыв их отношений.

В феврале 2010 года роман снова начался, что подтвердила сама певица. Знаменитый дуэт теперь воспитывает двоих детей.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Сейчас певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил состоят в браке и воспитывают детей, но они провели немало времени порознь. В марте 2011 года представители пары опубликовали заявление, в котором говорилось, что пара рассталась.

«Эти двое остаются друзьями и продолжают поддерживать высочайший уровень любви и уважения друг к другу», — заявили тогда представители звезд.

Разрыв длился недолго. Пара воссоединилась к следующему лету. Джастин и Джессика обручились в декабре 2011 года и поженились в 2019 году. Сейчас у них двое сыновей: Сайлас и Финес.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Хотя официального подтверждения возобновления отношений двух звезд нет, но слухи об их воссоединении продолжают распространяться. Актеры потрясли мир еще в январе 2005 года, когда объявили о своем расставании после свадьбы в 2000 году.

Раскол произошел после того как появились слухи об отношениях актера Брэда Питта с его партнершей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Новости оказались правдой, поскольку позже он женился на актрисе и завел с ней шесть детей.

После расставания голливудских звезд стало известно, что Питт и Энистон воссоединились публично, но в качестве друзей. Однако различные источники утверждают, что у актеров завязались романтические отношения.

«Никогда не говори никогда. Джен и Брэд сейчас на совершенно разных волнах, и оба согласны, что все происходит не просто так», — заявил источник.

Ранее стало известно, что племянница принцессы Дианы, модель Китти Спенсер выходит замуж за 62-летнего мультимиллиардера из Южной Африки Майкла Льюиса.

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