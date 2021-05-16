Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку

Пермь, 16 мая. В селе Тауш полицейские помогли выбраться из леса заблудившейся пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В субботу на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что по пути из города Чернушки в село Тауш пропала 72-летняя женщина. По словам заявительницы, пенсионерка вышла из автобуса на конечной остановке и направилась домой. Она выбрала более короткий путь через лес, где и заблудилась. С помощью телефона она рассказала о случившемся знакомым.

Сотрудники полиции отправились в сторону леса. Заблудившейся подавали звуковые сигналы при помощи громкоговорителя. Женщина сама вышла к патрульной машине.

Ранее аналогичный случай произошел на Камчатке. В пригороде, в районе Радыгино, 58-летняя гражданка заблудилась и обратилась за помощью к спасателям.