Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС

Вашингтон, 16 мая. Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с израильским коллегой Бени Ганцем осудил действия ХАМАС.

Глава Пентагона на своей странице в Twitter сообщил, что побеседовал с министром обороны Израиля. Телефонный разговор состоялся в субботу.

«Я подтвердил право Израиля на самозащиту и осудил ХАМАС за намеренное нацеливание ракет на израильское гражданское население», — заявил он.

Также Остин выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. По его мнению, спокойствие может быть восстановлено в ближайшее время.

Взаимные ракетные обстрелы израильской армии и палестинских радикалов продолжаются с 10 мая. Им предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые начались после решения суда Израиля об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей. Согласно последним данным, в Палестине погибли 140 человек, в Израиле — десять.

Накануне стало известно, что армия Израиля уничтожила командира ХАМАС. О его ликвидации было объявлено в среду.