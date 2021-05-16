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16 мая 08:27
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новостей
08:26
Спорт
Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
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Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
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Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
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Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС

Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 16 мая. Министр обороны США Ллойд Остин в беседе с израильским коллегой Бени Ганцем осудил действия ХАМАС.

Глава Пентагона на своей странице в Twitter сообщил, что побеседовал с министром обороны Израиля. Телефонный разговор состоялся в субботу.

«Я подтвердил право Израиля на самозащиту и осудил ХАМАС за намеренное нацеливание ракет на израильское гражданское население», — заявил он.

Также Остин выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. По его мнению, спокойствие может быть восстановлено в ближайшее время.

Взаимные ракетные обстрелы израильской армии и палестинских радикалов продолжаются с 10 мая. Им предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые начались после решения суда Израиля об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей. Согласно последним данным, в Палестине погибли 140 человек, в Израиле — десять.

Накануне стало известно, что армия Израиля уничтожила командира ХАМАС. О его ликвидации было объявлено в среду.

израиль пентагон палестина
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