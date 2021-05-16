Серия взрывов полностью обесточила город Газа

Сектор Газа, 16 мая. Серия взрывов в городе Газа оставила жителей без электричества, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Армия обороны Израиля сообщила, что за последнее время не наносила удары по позициям радикального палестинского движения ХАМАС. В то же время снаряды, выпускаемые последними, продолжают падать на территории сектора Газа.

По данным «Парламентской газеты», военная авиация Израиля ранее разрушила 15-этажное здание в секторе Газа, где находились офисы региональных и международных изданий. Тель-Авив позже заявил, что в доме якобы находился разведштаб движения ХАМАС, а офисные помещения и СМИ использовались как прикрытие.

Ранее ФАН сообщал, что администрация популярного мессенджера Telegram приняла решение о блокировке официального канала военного крыла движения ХАМАС.