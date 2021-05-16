Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе

Гатчина, 16 мая. Серьезная авария произошла на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, человек, сидевший за рулем фуры, не справился с управлением и слетел в кювет, где автомобиль протаранил дерево. На месте ДТП работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Данные о состоянии водителя неизвестны.

Ранее сообщалось о смерти одного человека в результате аварии на трассе Орел — Тамбов. Столкновение с цистерной стало причиной смерти водителя, который находился за рулем легкового автомобиля.