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08:26
Спорт
Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе
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Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
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Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
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Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
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Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
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Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет

Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
Global Look Press  /  Speed Media / Icon Sportswire

Лос-Анджелес, 16 мая. В последний раз актеры Брюс Уиллис и Джон Траволта участвовали в совместных съемках в 1994 году, когда работали над кинолентой «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино.

Deadline сообщает, что две звезды Голливуда собираются сняться в фильме режиссера Чака Рассела «Райский город». Съемки должны начаться 17 мая 2021 года. В качестве основной локации был выбран гавайский остров Мауи.

Согласно информации от источника, в грядущем боевике Уиллис будет мстить Траволте. Джон играет вора в законе, убившего члена семьи Брюса. Тайская актриса Прая Лундберг является главной героиней фильма.

В 1994 году Квентин Тарантино снял «Криминальное чтиво», которое сегодня является классикой кинематографа. Уиллис возглавил один из эпизодов фильма. Он сыграл боксера Бутча Кулиджа, который должен был устроить договорной бой, но обманул мафию, предварительно поставив на себя.

Траволта сыграл наркозависимого киллера Винсента Веги. Эта роль в конечном итоге приведет Джона ко второй номинации на «Оскар» и оживит его актерскую карьеру.

Ранее голливудская актриса Эмили Блант объяснила, почему фанатам кинофраншизы «Грань будущего» не стоит ждать сиквела в ближайшем будущем.

кино голливуд брюс уиллис Джон Траволта райский город
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Все новости / Шоу-бизнес / Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
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