Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет

Лос-Анджелес, 16 мая. В последний раз актеры Брюс Уиллис и Джон Траволта участвовали в совместных съемках в 1994 году, когда работали над кинолентой «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино.

Deadline сообщает, что две звезды Голливуда собираются сняться в фильме режиссера Чака Рассела «Райский город». Съемки должны начаться 17 мая 2021 года. В качестве основной локации был выбран гавайский остров Мауи.

Согласно информации от источника, в грядущем боевике Уиллис будет мстить Траволте. Джон играет вора в законе, убившего члена семьи Брюса. Тайская актриса Прая Лундберг является главной героиней фильма.

В 1994 году Квентин Тарантино снял «Криминальное чтиво», которое сегодня является классикой кинематографа. Уиллис возглавил один из эпизодов фильма. Он сыграл боксера Бутча Кулиджа, который должен был устроить договорной бой, но обманул мафию, предварительно поставив на себя.

Траволта сыграл наркозависимого киллера Винсента Веги. Эта роль в конечном итоге приведет Джона ко второй номинации на «Оскар» и оживит его актерскую карьеру.

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