Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности

Вашингтон, 16 мая. Бывший пилот военно-морского флота США Райан Грейвс заявил, что неопознанные летающие объекты представляют угрозу безопасности.

Экс-военный уверяет, что был свидетелем того как НЛО, начиная с 2019 года, летали в ограниченном воздушном пространстве у берегов Вирджинии почти каждый день. По его мнению, неопознанные объекты, подобные тем, которые были замечены вблизи Сан-Диего в подтвержденном Пентагоном видео военно-морского флота представляют угрозу безопасности. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Честно говоря, я беспокоюсь. Вы знаете, если бы это были тактические самолеты из другой страны, которые болтались там, это было бы огромной проблемой. Но поскольку это выглядит несколько иначе, мы не хотим смотреть проблеме в лицо. Мы счастливы просто игнорировать тот факт, что они наблюдают за нами каждый день», — заявил Грейвс.

Моряки, которые видели неопознанные объекты, предполагают, что это могут быть секретные технологии США. Также они рассматривают версию, что это могут быть вражеские устройства наблюдения или что-то совсем другое.

«Это трудно объяснить. У него есть вращение, у него есть большая высота. У него ведь есть двигатель, верно? Я не знаю. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Я бы сказал, что, вероятнее всего, это программа наблюдения за угрозой», — сказал экс-пилот.

Ранее стало известно, что военные США сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии. На данный момент проходит расследование произошедшего инцидента.