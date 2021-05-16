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16 мая 08:27
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новостей
08:26
Спорт
Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
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Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
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Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
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Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
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Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности

Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
pixabay.com

Вашингтон, 16 мая. Бывший пилот военно-морского флота США Райан Грейвс заявил, что неопознанные летающие объекты представляют угрозу безопасности.

Экс-военный уверяет, что был свидетелем того как НЛО, начиная с 2019 года, летали в ограниченном воздушном пространстве у берегов Вирджинии почти каждый день. По его мнению, неопознанные объекты, подобные тем, которые были замечены вблизи Сан-Диего в подтвержденном Пентагоном видео военно-морского флота представляют угрозу безопасности. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Честно говоря, я беспокоюсь. Вы знаете, если бы это были тактические самолеты из другой страны, которые болтались там, это было бы огромной проблемой. Но поскольку это выглядит несколько иначе, мы не хотим смотреть проблеме в лицо. Мы счастливы просто игнорировать тот факт, что они наблюдают за нами каждый день», — заявил Грейвс. 

Моряки, которые видели неопознанные объекты, предполагают, что это могут быть секретные технологии США. Также они рассматривают версию, что это могут быть вражеские устройства наблюдения или что-то совсем другое.

«Это трудно объяснить. У него есть вращение, у него есть большая высота. У него ведь есть двигатель, верно? Я не знаю. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Я бы сказал, что, вероятнее всего, это программа наблюдения за угрозой», — сказал экс-пилот.

Ранее стало известно, что военные США сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии. На данный момент проходит расследование произошедшего инцидента.

сша нло пилот вмс
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