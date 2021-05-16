Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов

Москва, 16 мая. Эксперты журнала «За рулем» и сервиса «Авито.Авто» назвали кроссоверы разных ценовых сегментов, которые позволят офисным карьеристам хорошо выглядеть в глазах коллег.

Если карьера на ранней стадии, специалисты советуют присмотреться к вторичному рынку и выбирать популярную модель, которая меньше потеряет в цене. В ценовом сегменте до 2 млн рублей эксперты выделили Kia Sorento II, Kia Sorento Prime, Volkswagen Tiguan второй генерации, BMW X1 и Audi Q3 2016-2017 годов выпуска.

Тем, у кого карьера уже сложилась, специалисты рекомендуют обратить внимание на кроссоверы стоимостью от 2 до 6 млн рублей. В этом сегменте эксперты выделили Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 от Toyota, BMW X3, BMW X5, Mercedes-Benz GLA- и GLC-классов, Lexus NX и Volkswagen Touareg с пробегом.

В ценовом сегменте от 6 млн рублей эксперты отметили Lexus LX, Range Rover , Range Rover Sport, BMW X6, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLE-класса.

Ранее специалисты назвали пять самых бюджетных кроссоверов в России. При составлении рейтинга учитывались цены из заводских прайс-листов за апрель 2021 года на минимальные комплектации без скидок, акций и «выгодных кредитов».