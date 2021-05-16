Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления

Москва, 16 мая. Ученые из фонда Health Knowledge Foundation выяснили, что молочный шоколад не помогает пациентам, страдающим от артериальной гипертензии.

Однако реальную пользу приносит горький шоколад. Содержащиеся в нем какао-бобы богаты флавоноидами, которые имеют гипотензивные свойства, отметили специалисты по данным Focus. Такой же эффект оказывают продукты, в которых содержатся электролиты — калий, магний и натрий. Они также пригодятся в борьбе с артериальной гипертензией.

Результаты исследования показали, что в целом продукты не оказывают существенного влияния на перепады давления, как и другие факторы. По словам ученых, на повышение давления влияет как пол, возраст, наследственность, так и образ жизни, питание, стресс.

Недавно медики напомнили о полезных свойствах спаржи. В частности, овощ предотвращает развитие диабета второго типа за счет свойства, позволяющего формировать новые клетки крови.