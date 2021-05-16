Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 08:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости
16 мая 08:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:22
Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
Наука
Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
Происшествия
Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
07:49
Общество
Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
07:47
Общество
Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
07:41
Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
Общество
Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
Индия приняла вторую поставку российской вакцины «Спутник V»
07:01
Общество
Врач Мясников предостерег россиян от ошибки при измерении давления
07:00
Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости

Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления

Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
pixabay.com

Москва, 16 мая. Ученые из фонда Health Knowledge Foundation выяснили, что молочный шоколад не помогает пациентам, страдающим от артериальной гипертензии.

Однако реальную пользу приносит горький шоколад. Содержащиеся в нем какао-бобы богаты флавоноидами, которые имеют гипотензивные свойства, отметили специалисты по данным Focus. Такой же эффект оказывают продукты, в которых содержатся электролиты — калий, магний и натрий. Они также пригодятся в борьбе с артериальной гипертензией.

Результаты исследования показали, что в целом продукты не оказывают существенного влияния на перепады давления, как и другие факторы. По словам ученых, на повышение давления влияет как пол, возраст, наследственность, так и образ жизни, питание, стресс.

Недавно медики напомнили о полезных свойствах спаржи. В частности, овощ предотвращает развитие диабета второго типа за счет свойства, позволяющего формировать новые клетки крови.

здоровье шоколад давление
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 176295 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 166972 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 62221 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 56481 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 32081 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Все новости / Общество / Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
Рейтинг@Mail.ru