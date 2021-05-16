Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы

Москва, 16 мая. Метаболический синдром и ряд его критериев может привести человека к инвалидности, рассказала кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Висцеральное ожирение является одним из незаметных симптомов синдрома. Такое явление характеризуется накоплением жира в районе живота. В этом случае стоит бить тревогу, если у женщин окружность талии превышает 80, а у мужчин — 94 сантиметра, отметила специалист в Instagram.

Повышение уровня мочевой кислоты и нарушение свертываемости крови тоже могут указывать на ухудшение состояния.

«Любой из этих симптомов в запущенном состоянии может довести человека до инвалидности, а в комплексе такая вероятность увеличивается на порядок и становится практически неизбежной», — рассказала врач.

К другим признакам, которые должны привести к врачу, эндокринолог отнесла ряд конкретных симптомов: нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена (когда холестерин низкой плотности и триглицеридов выше 1.7 ммоль/л и уровень холестерина высокой плотности ниже 1.03 ммоль/л), повышение уровня артериального давления выше 130/80 мм. рт. ст.

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