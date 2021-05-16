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Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
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Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
08:00
Политика
Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
07:55
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Серия взрывов полностью обесточила город Газа
07:53
Происшествия
Фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе
07:50
Шоу-бизнес
Джон Траволта и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме впервые за 27 лет
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Экс-пилот США считает НЛО угрозой безопасности
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Названы лучшие кроссоверы для офисных карьеристов
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Общество
Врачи признали молочный шоколад бесполезным при снижении давления
07:39
Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
07:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
07:15
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Участники Евровидения оценили песню Манижи для конкурса
07:06
Общество
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07:01
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Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы

Общество
Эндокринолог назвала предвещающие инвалидность симптомы
пресс-служба телеканала ТВ-3

Москва, 16 мая. Метаболический синдром и ряд его критериев может привести человека к инвалидности, рассказала кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Висцеральное ожирение является одним из незаметных симптомов синдрома. Такое явление характеризуется накоплением жира в районе живота. В этом случае стоит бить тревогу, если у женщин окружность талии превышает 80, а у мужчин — 94 сантиметра, отметила специалист в Instagram.

Повышение уровня мочевой кислоты и нарушение свертываемости крови тоже могут указывать на ухудшение состояния.

«Любой из этих симптомов в запущенном состоянии может довести человека до инвалидности, а в комплексе такая вероятность увеличивается на порядок и становится практически неизбежной», — рассказала врач.

К другим признакам, которые должны привести к врачу, эндокринолог отнесла ряд конкретных симптомов: нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена (когда холестерин низкой плотности и триглицеридов выше 1.7 ммоль/л и уровень холестерина высокой плотности ниже 1.03 ммоль/л), повышение уровня артериального давления выше 130/80 мм. рт. ст.

Недавно врач и телеведущий Мясников рассказал, какую ошибку часто совершают люди при измерении давления. По его словам, нет смысла делать это несколько раз в день.

ожирение здоровье метаболический синдром
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